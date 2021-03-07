شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أبنية مخالفة بالحامول وبلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينتا الحامول وبلطيم إزالة حالة تعدي على أراضي زراعية ،وحالة بناء عقار مخالف ، وتم وقف التعدي وإزالة التعديات ، نفيذاً لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالتعامل بكل حسم مع مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية ، وإزالة التعديات في مهدها ،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب، ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والتصدي بكل حزم للمخالفين.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، تنفيذ إزالة حالة تعدي في المهد علي الأرض الزراعية بمساحة180 م بقرية 58 الخاشعة، عبارة عن بناء بالبلوك الأبيض، وتم تنفيذ الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض خالية من أي تعدي لجهة الولاية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وقسم الإزالات.

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وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي أعمال فك شدة خشبية ومصادرة مواد البناء معدة لإقامة دور ثانى علوى لعقار مخالف بقرية مرتضى التابعة للوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.

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