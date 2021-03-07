شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لمطلع الدائرى من شارع أحمد عرابى باتجاه المريوطية لمدة يومان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى للقادمين من شارع أحمد عرابى باتجاه المريوطية، وذلك لمدة يومان ابتداء من صباح غدا الاثنين وحتى صباح الثلاثاء 9 مارس الجارى على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا، وذلك فى إطار القيام بأعمال رفع كفاءة الطبقة الاسفلتية والصيانة القائمة بالطريق الدائرى.

وأشارت محافظة الجيزة، فى بيان اليوم، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهى على النحو التالى:- القادم من محور عرابى ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى والمؤدى الى مناطق المريوطية يسلك الاتجاهات الاتية:-

- الصعود أعلى الطريق الدائرى القادم من أحمد عرابى اتجاه محور روض الفرج والطريق الزراعى واستكمال السير حتى محور روض الفرج.

- الصعود أعلى محور روض الفرج فى الاتجاه المؤدى الى مناطق طريق القاهرة - الإسكندرية ثم النزول مرة آخرى اتجاه منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق المريوطية .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية .