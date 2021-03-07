شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تحسم الجدل الدائر حول حظر النقاب اليوم فى استفتاء عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصوت سويسرا اليوم الأحد على حظر ارتداء النقاب، والملابس التى تغطى الوجه فى الأماكن العامة والشوارع السويسرية، فى استفتاء عام كانت دعت له الحكومة فى يناير الماضى.

وتظهر استطلاعات الرأى أن أغلبية صغيرة تؤيد الحظر، وملصقات للحملة كُتب عليها أوقفوا الإسلام الراديكالي! و"أوقفوا التطرف!"، التى تصور امرأة ترتدى نقاباً أسود، ويستخدم معارضو الحظر شعار "لا لقانون" مكافحة النقاب العبثى وغير المجدى والمخوف من الإسلام.

الحظر يعنى أنه لا ينبغى لأحد أن يغطى وجهه بالكامل فى الأماكن العامة، وهناك استثناءات، مثل أماكن العبادة؛ ووجد استطلاع أجراه مكتب الإحصاء السويسرى فى عام 2019 أن 5.5٪ من سكان سويسرا مسلمون. معظمهم من يوغوسلافيا السابقة.