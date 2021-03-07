شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس يوجه الحكومة بالتواصل مع المواطنين وحل الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تصريح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الحكومة بالتواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على حل الشكاوى التي ترد منهم، فضلاً عن تقارير سياسية ورياضية وفينة متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر..الحكومة تعتمد أكبر موازنة فى تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية بـ140مليار جنيه

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على اعتماد مشروع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى 2021/2022 بنحو 140 مليار جنيه، وهى أكبر مزازنة في تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية.

77.2 % نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسب الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 77.2% بعد تسجيل 143575 حالة تعافى حتى اليوم.





3 سيناريوهات لتأهل الزمالك من دور المجموعات بعد ثلاثية الترجى

دخل فريق الزمالك في حسبة معقده بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد تراجع نتائج الفريق الأبيض في أول ثلاث مباريات خلال ذلك الدور، والذي بدأه أبناء ميت عقبة، بالتعادل سلبياً مع مولودية الجزائر في القاهرة، ثم التعادل سلبياً مع تونجيث السنغالي في السنغال، قبل أن يخسر الأبيض بثلاثية مقابل هدف في استاد رادس بتونس.





موسيماني يُحيل بواليا للدكة فى الأهلي بسبب "فرص فيتا كلوب الضائعة"

تتجه النية في الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لإراحة الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق وعدم الدفع به أساسياً في مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدروي بسبب إهداره الكثير من الفرص السهلة خلال الفترة الماضية وأخرها مباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.





إتاحة منصة امتحان الفيزياء والتاريخ لطلاب 2 ثانوى فى 12 محافظة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادتى الفيزياء والتاريخ من العاشرة صباحاً، وهم طلاب محافظات: الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا فى نفس المادتين.





التموين: ضخ 9 آلاف طن سكر وزيت طعام يوميا لصرفها لأصحاب البطاقات

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمخازن شركات الجملة التي يصل عددها الي 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية، وصرف السلع لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية لا يقل عن ثلاثة أشهر بكل مخزن، مؤكدة وجود سلسلة إمدادات دائمة يومياً من مخازن الجملة الكبيرة التابعة لوزارة التموين وكذلك الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والتي تنتج كل أنواع السلع الغذائية من زيوت وأرز وسكر ومكرونة، إضافة إلي التعاقدات التي تتم مع شركات القطاع الخاص من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.





الحكومة تنفى توجيه الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" لغير المستحقين

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن توجيه الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" لغير مستحقيه.





طلاب الشهادة الإعدادية: الامتحان المجمع سهل وانتهينا من الإجابة فى ساعة فقط

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من الامتحان المجمع متعدد التخصصات فى مواد اللغة الإنجليزية واللغة العربية والدراسات والعلوم والرياضيات، حيث أشاد طلاب مدرسة الجيزة الإعدادية للبنين بسهولة الأسئلة، موضحين أن الإجابة عنها استغرق ساعة واحدة فقط حيث تم الإجابة عن 35 سؤالاً.





بالخرائط.. ننفرد بنشر عناوين مراكز التطعيم بلقاح كورونا في المحافظات.. مركزين بالقاهرة في النزهة والقطامية.. و4 بالجيزة في فاكسيرا وميت عقبة والصف ومركز أكتوبر بجنوب دهشور شرق الفيوم.. و4 بأسيوط و2 بالإسكندرية

تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، بعد تسجيل أكثر من 160 ألف مواطن من الفئات الأولى بالتطعيم على الموقع الرسمى لتلقى لقاح كورونا منذ إطلاقه، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.





مصطفى مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بالتواصل مع المواطنين وحل شكاواهم

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر فبراير 2021، وذلك في تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.





"حسبة برمة".. 4 سيناريوهات لتأهل الأهلي لدور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا

حسبة معقدة دخلها فريق الأهلي بعد تعادله الأخير على ملعبه أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس باستاد القاهرة الدولي، حيث أهدر الأحمر فوزاً سهلاً بعد سيل من الفرص الضائعة، ليستقر بالمركز الثالث فى مجموعته متخلياً عن الصدارة لصالح سيمبا التنزاني.





افتتاح مقار جديدة للأحوال المدنية وتمديد ساعات العمل اعتبارا من الغد

قررت مصلحة الأحوال المدنية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، افتتاح وتمديد العمل ببعض السجلات، فضلا عن تطوير بعض الخدمات بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية اعتباراً من غدًا الاثنين، على النحو التالى :





الرئيس السيسى يواصل تحقيق أحلام أهالى الصعيد.. قرية الحلة بقنا تنتظر مشروعات حياة كريمة.. "الصرف الصحي ومكتب بريد وتأهيل المدرسة الإعدادية" أهم المطالب.. وأهل القرية: المبادرة الرئاسية منحت الخير للكثير.. صور

بات الموعد قريبًا للبدء فى مشروعات تنتظرها قرية الحلة في محافظة قنا، بعد الإعلان عن بدء مشروعات حياة كريمة بالقرية التابعة للمجالس القروية لمركز قوص، لتكتمل مشروعات القرية الجنوبية وتتزين بما ستقدمه حياة كريمة من استكمال مشروعات الصرف وسكن كريم للأهالى الأكثر احتياجا وقوافل توعوية هدفها بناء الإنسان بالتوازي مع رفع كفاءة البنية التحتية بتلك القري.

وعقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مستهل سنة 2019 مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، تحركت كل أجهزة الدولة فى اتجاه تنفيذ تلك المبادرة لتحقيق أهدافها والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا فى كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن

البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 40.201 مليار دولار بنهاية فبراير

قال البنك المركزي المصرى، اليوم الأحد، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.201 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2021 مقابل نحو 40.101 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير 2021 بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.