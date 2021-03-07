شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكرم أسر شهداء الشرطة والمصابين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبرز فيديو تكريم وزير الداخلية لأسر شهداء الشرطة، حيث أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التى يبذلها أعضاء هيئة الشرطة على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن تكريم نماذج من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة يُعد تكريماً لكافة أعضاء هيئة الشرطة، جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته وزارة الداخلية اليوم، بمجمع احتفالات الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتكريم تلك النماذج، حيث حضر الاحتفال عددا من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.

وخلال الاحتفال سلم وزير الداخلية عددا من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين الأوسمة والأنواط التى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على منحها لهم تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل أمن الوطن، مؤكداً أن الجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية وما يتحقق من نجاحات لإقرار الأمن والاستقرار، محل تقدير من الدولة وموضع إشادة على كافة المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية .

وأكد وزير الداخلية، حرص رجال الشرطة المصابين وإصرارهم على العودة لأداء واجبهم، مؤكداً أن إصاباتهم تمثل وساماً إضافياً فى تاريخ عملهم الوظيفى وما قدموه من تضحيات فى سبيل استقرار أمن البلاد، يجسد ويحقق ملحمة عطاء وفداء وأنهم مبعث فخر واعتزاز ووسام على صدورنا جميعاً.

من جانبهم، أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم لذلك التكريم، كما أكد المكرّمون شكرهم وتقديرهم لما تبذله أجهزة الوزارة المعنية فى تقديم كافة أوجه الرعاية، ما يُعد حافزاً لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم، ويزيدهم إيماناً وإخلاصاً فى عملهم لخدمة الوطن وشعبه العظيم، مؤكدين عزمهم وإصرارهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم الوطنية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.