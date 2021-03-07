شكرا لقرائتكم خبر عن 586 ألف طالب بالصف الثانى الثانوى أدوا اختبار الفيزياء والتاريخ إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر 586 ألف و837 طالب/طالبة بالصف الثانى الثانوي، من إجمالى 589 ألف و104 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتى "الفيزياء" و"التاريخ" للشعبتين العلمية والأدبية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى رابع أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تستمر حتى 11 مارس 2021.

وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية الحاضرين لامتحان اليوم 377 ألف و581 طالب/طالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 209 ألف و256 طالب/طالبة، على مستوى الجمهورية.

وتمكن 373 ألف و984 طالب/طالبة من أداء امتحان الفيزياء بنسبة 99% من إجمالى طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 207 ألف و187 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة التاريخ بنسبة 99%، من إجمالى الشعبة الأدبية.

كما أدى 27 ألف و16 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالى 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.7%.

جدير بالذكر أن غدًا الأثنين الموافق 8 مارس 2021 يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادتى "التاريخ" و"الكيمياء" على فترتين.