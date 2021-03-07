شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأمنية الليبية تعثر على جثة مصرى مفقود منذ 5 سنوات فى أجدابيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الفاخري رئيس وحدة التحريات بقسم البحث الجنائى في مدينة أجدابيا الليبية، عن العثور على جثة مواطن مصرى مفقود منذ أكثر من خمس سنوات في المدينة ويدعى "محمود شداد السيد" من مواليد 1996 مسلم من مدينة أسيوط.

وأشار الفاخرى في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية إلى أن أحد المواطنين الليبيين أبلغ عن وجود جثة على الطريق الصحراوي أجدابيا – طبرق، تحديدًا جنوب الطريق المعبد بمسافة 30 كم، وعلى الفور انتقل أعضاء مركز شرطة المخيلي إلى المكان المبلغ عنه، وبعد تحديده عاد أعضاء المركز، وتم إبلاغ مدير أمن أجدابيا العقيد أحمد المسماري ورئيس النيابة العامة بالواقعة.

وأضاف الفاخري، أنه على ضوء ذلك أصدر رئيس النيابة العامة أجدابيا، تعليماته باستلام القضية بالكامل من قبل قسم البحث الجنائي أجدابيا، لينتقل في وقت لاحق اليوم، رئيس قسم البحث الجنائي ورئيس وحدة التحقيق وأعضاء التحريات بالقسم رفقة أعضاء شرطة انتلات إلى المكان الذي تتواجد فيه الجثة المبلغ عنها وجرى نقلها إلى قسم البحث الجنائي أجدابيا، وتسليمها إلى وحدة التحقيق بالقسم التي باشرت التحقيق في الواقعة وإبلاغ النيابة العامة، ونقل الجثمان إلى مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي لعرض الجثة على الطبيب الشرعي للاختصاص.

وأوضح الفاخري، أنه جرى التعرف على هوية الجثمان بعد تفتيش الملابس، التي كان يرتديها المتوفى، إذ عثر داخل ملابسه على هاتف محمول وتم الاتصال بوالده للحصول على معلومات أكثر حول موعد اختفاء نجله.

وأكد رئيس وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي أجدابيا ملازم ثان محمد الفاخري، أن الإجراءات القانونية مازالت مستمرة من قبل وحدة التحقيق بالقسم، حتى يتم إثبات تطابق المعلومات المتحصل عليها.