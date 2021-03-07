شكرا لقرائتكم خبر عن دفع 60.5 مليون ريال تسويات أجور للعمالة خلال فبراير بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعة على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وكشف المستشار العمالى أحمد رجائي، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أصدرت تقرير إدارة تسوية الأجور لشهر فبراير، أشارت فيه إلى أنه تم تسليم رواتب ومستحقات وأحكام تنفيذية لـ349 عاملاً لدى الشركات المتعثرة فى سداد أجور ومستحقات عمالتها، وإغلاق ملفاتها لدى إدارة تسوية الأجور بالوزارة.

وقال الملحق العمالى فى تقريره، إنه تم دفع مبلغ 60.5 مليون ريال، والتى اشتملت على رواتب متأخرة ومستحقات نهاية خدمة، وأحكام تنفيذية لصالح عمالة الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى المبالغ المتبقية للشركات بعد الانتهاء من صرف الأجور والمستحقات.

يذكر أن إدارة تسوية الأجور فى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على استقبال الشركات المتعثرة، وحصر مستخلصاتها المتعلقة، واستلامها وإيداعها فى حساب بنكى خاص بالإدارة مع تخصيص حساب فرعى لكل شركة.

ويتم حصر عدد عمالتها المتضررة، ومن ثم إنشاء خطة صرف الرواتب والمستحقات المتعثرة وعرضها على مفوض الشركة ومسئولى الرواتب لديها؛ للتقيد بها عند بدء مرحلة الدفع.