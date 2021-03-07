شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ألف و582 طالب بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى صباح الأحد، 27 ألف و582 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ على مرحلتين

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا إنه أدى 2600 طالب وطالبة حكومي، و983 طالب وطالبة خدمات، و288 طالب وطالبة خاصة، امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ على مرحلتين داخل 131 مدرسة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا أن محافظة المنيا من المحافظات التي تبدأ بها الامتحانات مبكرًا، الساعة التاسعة صباحًا، مما يمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحانات