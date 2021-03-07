شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد مشروع تبطين الترع في طوخ وشبين القناطر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الأحد، المزارعين والمواطنين في مختلف مراكز المحافظة، بحماية جميع الترع والمجاري المائية وعدم إلقاء أي مخلفات بها، بعد الانتهاء من تطهيرها وتبطينها من قبل وزارة الري

وقال محافظ القليوبية -خلال الجولة التي أجراها بمراكز مدينة طوخ وشبين القناطر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل وتبطين الترع والوقوف على آخر المستجدات والتأكد من جاهزيتها- إن الهدف من مشروع تبطين الترع وتغطية المجاري المائية يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الإهدار، إضافة إلى حماية الأراضي

وأشار محافظ القليوبية إلى أن المحافظة سيتم تنفيذ بها 550 كيلو متر طولي في المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل و تبطين الترع بتكلفة 1.9 مليار جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 15% من المستهدف فى المرحلة الأولى بمحافظة القليوبية وجاري حصر كل الترع التى تحتاج إلى تأهيل وجاري تدبير الاعتمادات المالية لها في المرحلة الثانية.

وأضاف محافظ القليوبية أن مشروع تبطين الترع له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث

وخلال الجولة كلف المحافظ رؤساء المدن ورؤساء الوحدات القروية بالمتابعة الجيدة للمشروعات وتوعيه المواطنين للحفاظ على الترع بعد تبطينها وزيادة عدد صناديق القمامة قرب تلك المشروعات وتحرير محاضر مخالفة لأي مواطن يلقي بالقمامة في المجاري المائية

وبدأ محافظ القليوبية الجولة بمدينة طوخ حيث تفقد ترعة تاهيل ترعة السبيل بكفر الجمال بطوخ باعتماد مالي 4.9 مليون جنيه بطول 2.080كم وتبلغ نسبة التنفيذ 81.9%، كما تفقد المحافظ أيضًا ترعة البرشومية بقرية برشوم بطوخ باعتماد مالي 48.8 مليون جنيه بطول 12.2كم بنسبة تنفيذ 7.5%.

وفي مدينة شبين القناطر تفقد محافظ القليوبية ترعة الجنابية اليمنى للبحر الخليلى بقرية الأحراز في شبين القناطر باعتماد مالي 16.8 مليون جنيه بطول 4.540 كم بنسبة تنفيذ 21%.

وتفقد محافظ القليوبية أيضًا ترعة الجنابية اليسرى للبحر الخليلي بقرية الأحراز في شبين القناطر باعتماد مالي 19.2 مليون جنيه بطول 4.665 كم بنسبة تنفيذ 13%، كما تفقد المحافظ أيضًا ترعة أم الفئران وفروعها بقرية القشيش في شبين القناطر باعتماد مالي 48.2 مليون جنيه بطول 12.230كم بنسبة تنفيذ 54%.

جدير بالذكر أنه في إطار المشروع القومي لتأهيل و تبطين الترع الجاري تنفيذها بمعرفة أجهزة مصلحة الري فقد أطلقت مصلحة الري مبادرة «حافظ على ترعتك» عبر تفعيل خط ساخن مزود بخدمة الواتساب على رقم الهاتف 01068800587 يتيح للمواطن إرسال صور وموقع حالات إلقاء القمامة بالترع حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين مديرية الري والوحدات المحلية مما يساهم فى رفع تلك المخلفات

وتابع محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة عرب الصوالحة على مساحة 3 فدان لخدمة عدد من القرى وهم ( تل بني تميم- كفر سليمان الور- كفر سعد بحيري- كفر الشرفا- منشأة الكرام)، حيث تابع أعمال إنشاء المحطة، إذ جاري حاليًا إنشاء سور على كامل المحطة.

ووجه محافظ القليوبية بالعمل على مدار الساعة لتسليم المشروع في أقرب وقت لتأخره كثيرًا، وحاجة المواطنين إليه لحل مشكلة الصرف الصحي في تلك القرى.

جدير بالذكر أن محطة عرب الصوالحة ستعمل بطاقة 20 ألف متر٣/يوم، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 250 مليون جنيه، حيث تم تسليمها إلى مسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية بالإضافة إلى أن محطة عرب الصوالحة ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية، وهو نظام تقني حديث لا يضر بالبيئة ولن ينتج عنه أي روائح كريهة أو ضارة بصحة المواطنين، كما تم عمل دراسة الأثر البيئي لمحطة عرب الصوالحة والتي ثبت عدم تسببها في أي أضرار سواء على صحة المواطن أو البيئة.

جاءت جولة محافظ القليوبية بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وأحمد الوزيري رئيس مدينه طوخ والمحاسب خالد العرفي رئيس مجلس ومدينة شبين القناطر والمهندس بلال محمد مدير عام الري

محافظ القليوبية يتفقد المشروع القومي لتبطين الترع بطوخ وشبين القناطر

محافظ القليوبية يتفقد المشروع القومي لتبطين الترع بطوخ وشبين القناطر

محافظ القليوبية يتفقد المشروع القومي لتبطين الترع بطوخ وشبين القناطر

محافظ القليوبية يتفقد المشروع القومي لتبطين الترع بطوخ وشبين القناطر

محافظ القليوبية يتفقد المشروع القومي لتبطين الترع بطوخ وشبين القناطر

محافظ القليوبية يتفقد المشروع القومي لتبطين الترع بطوخ وشبين القناطر

محافظ القليوبية يتفقد المشروع القومي لتبطين الترع بطوخ وشبين القناطر

محافظ القليوبية يتفقد المشروع القومي لتبطين الترع بطوخ وشبين القناطر