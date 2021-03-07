شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة خلال الأيام المقبلة.. وتحذير من الأرصاد بشأن الملابس (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار خلال الأيام الجارية، حيث تتزايد فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار، كما سترتفع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة عن المعدلات الطبيعية.

أوضح «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباحك مصري» المُذاع على قناة «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي هشام عاصي، «من المتوقع أن يشهد يومي الثلاثاء والأربعاء ذروة ارتفاع درجات الحرارة التي سترتفع بمقدار من 6 إلى 8 درجات»، لافتًا إلى أن درجة الحرارة العظمى ستتجاوز الـ 30 درجة مئوية في القاهرة.

أضاف «هذه الموجة تأتي نتيجة منخفض جوي في شرق ليبيا حيث تجلب هذه المناطق الصحراوية كتل هوائية ذات درجات حرارة مرتفعة، وسينتج عن هذا المنخفض نشاط الرياح المثيرة للأتربة بالمناطق الغربية والصحراء الغربية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة».

وأشار محمود شاهين إلى أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة سيكون مؤقت، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بدءً من يوم الخميس لتعود لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.

ونصح بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية قدر الإمكان، وتخفيف الملابس خلال الموجة الحرة ولكن بحرص شديد، موضحًا أنه بمجرد اختفاء آشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة بسرعة، ما يجعل الفرق في الدرجات العظمى والصغرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، كبير وقد يصل إلى أكثر من 16 أو 17 درجة، لذلك يُراعى الحذر في تخفيف الملابس أثناء فترات النهار.