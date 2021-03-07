شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية واحترازية بامتحان «سياحة وفنادق المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية السياحة والفنادق، بجامعة المنيا، اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة، من وباء كورونا المستجد، خلال امتحانات نصف الفصل الدراسي الأول «الترم»

وقام كلا من الدكتور يسري عزت النشار، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سمر مصطفي كمال، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عنتر أبوريه، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجولة على لجان الامتحانات، للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية مع الطلاب وتيسير أي عقبات قد تواجه الطلاب أثناء مدة الامتحان.

كما أكد «يسري» على الالتزام بجميع إجراءات التعقيم داخل اللجان واستخدام الكحول لتعقيم اليدين وارتداء الكمامة والتزام كل طالب باستخدام الأدوات الخاصة به فقط.