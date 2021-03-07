شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة التنفيذية في الشرقية تغلق مقاهي وتضبط مخالفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، من حملاتها اليومية لرفع الإشغالات المخالفة المتواجدة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين، فضلاً عن المرور على المقاهي والكافتريات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملات موسعة لإعادة الانضباط بالشوارع والمواقف العمومية بنطاق المركز، أسفرت الحملة عن التحفظ على ٩ تكاتك مخالفة لخطوط السير، وتغريم 15 مواطن بالمواقف العامة، لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية، كما تم مصادرة ١٠ شيش من مقهي مخالف بطريق الزرقية، وتشميع المقهي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشبرا النخلة، بشن حملة لمتابعة إلتزام المقاهي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أسفرت الحملة عن تحرير محضرين ضد مقاهي مخالفة، ومصادرة ١٤ شيشة منها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، حملة لرفع الإشغالات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، ورئيس قسم الإزالات برئاسة المركز ومسئولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية، شملت الحملة رفع الإشغالات من طريق القرين أبوحماد لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.