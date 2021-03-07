شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لمدير تعليم المنوفية لمتابعة انتظام سير امتحانات «الإعدادية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد، أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بجولة تفقدية ببعض لجان سير امتحان الشهادة الإعدادية لمتابعة انتظام العملية الامتحانية لامتحان نهاية الفصل الدراسي الأول والتأكد من اتباع كافة الاجراءات الوقائية من جانب الطلاب والمعلمين للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

بدأت الجولة بتفقد لجنة مدرسة الإعدادية القديمة بنين بشبين الكوم حيث اطمئن مدير المديرية على سلامة وصول مظاريف الأسئلة والإجابة والتي تم توزيعها على المدارس صباح اليوم تلاها تفقد لجنة مدرسة دار التربية الرسمية للغات بشبين الكوم ثم لجنة مدرسة عبدالعزيز باشا فهمي الاعدادية بكفر المصيلحة وانتهت الجولة بتفقد انتظام سير الامتحانات الالكترونية للصف الثاني الثانوي العام بلجنة مدرسة مصر الحرة بكفر المصيلحة حيث اطمئن على تمكن دخول جميع الطلاب لأداء الاختبار لمادة الفيزياء خلال الفترة الأولى.