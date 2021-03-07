شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملة تطعيم كبار السن ضد كورونا بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مستشفى قلين المركزي حملة تطعيم كبار السن وذوي الأمراض المزمنه ضد كورونا لليوم الثالث، حيث بدأت الحملة من يوم الخميس الماضي.

ومستشفى قلين هو المستشفى الوحيد بالمحافظة الذي يتم به التطعيم ضد كورونا.

وقال الدكتور خليل منصور المشرف العام على عملية التطعيم بالمستشفى إنه تم تطعيم ٥٠ حالة يوم الخميس الماضي و18 السبت الماضي، واليوم مسجل انتظار ٨ حالات في انتظار تطعيمهم.

ومن ناحية أخرى التقت «المصري اليوم» بعدد من المواطنين الذين حضروا التطعيم وعبروا عن شكرهم للحكومة لتوفير اللقاحات مجانا، كما وجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يهتم بالمواطنين رغم مسؤولياته الجسام خاصة أنه أعطى تعليماته لتطعيم كبار السن وذوي الأمراض المزمنه ضد كورونا مجانا وكأولوية.