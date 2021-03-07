شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة القليوبية، أعمال تطوير طريق كورنيش النيل في بنها، عاصمة المحافظة، بالتزامن مع تطوير الشوارع الرئيسية الأخرى بالمدينة، التي تتضمن (فريد ندا ومسجد ناصر وشارع 8 وطريق مساكن طابا وميادنى كاميليا ووابور الثلج).

وقام عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع جامع ناصر بمدينة بنها، والذى تم البدء في رصفها مساء أمس يرافقه المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها، وقد وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من اعمال الرصف لتسهيل الحركة المرورية بالشارع.



تابع «الهجان»، أعمال تطوير كورنيش بنها، وتشمل وضع الكورنيش ببلاط الإنترلوك وتركيب برجولات وأماكن استراحات للمواطنين، كما تابع أعمال تركيب أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار، وشدد على دفع الأعمال للبدء في رصف الطريق الرئيسي وانتهاء الأعمال تماما.

محافظ القليوبية يتفقد رصف طريق الكورنيش ببنها

محافظ القليوبية يتفقد رصف طريق الكورنيش ببنها

محافظ القليوبية يتفقد رصف طريق الكورنيش ببنها

محافظ القليوبية يتفقد رصف طريق الكورنيش ببنها

الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954

ياتى ذلك في إطار أعمال التطوير التي تتم في الشارع من أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار بطول الشارع، كما تم دهان الأسوار، مشددا على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك لبدء أعمال وضع طبقة الأسفلت ووجه بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الإنشاءات أو التشجير ومراعاة الشكل الجمالي والحضاري .يذكر أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع ٨ كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه، كما أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.