شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية : 241 ألفا و835 طلبا للتصالح على مخالفات البناء العشوائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، وتحصيل نسبة ٤٠٪ جدية التصالح لمن يقوم بالسداد خلال شهر مارس الجاري.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من تقديم ٢٤١ ألفا و٨٣٥ طلبا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية، موضحا أن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية لتنتهى هذه الفترة آخر الشهر الجاري، طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم ٤٠٪ كجدية تصالح إذا قام بالسداد في خلال شهر مارس الجاري.

طالب المحافظ رؤساء المراكز بمد يد العون للمواطنين المخالفين، لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، للدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية مارس الجاري.