شكرا لقرائتكم خبر عن الرسامات الجديدة ترفع عدد أعضاء المجمع المقدس لـ135 أسقفاً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الرسامات الجديدة التى تمت بيد البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاحد، فى قداس الرسامة بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح فى العاصمة الادارية الجديدة، الى 135 أسقفاً عاماً.

وترأس البابا تواضروس، صلاة قداس الرسامة رسميا اليوم الاحد، باضافة 7 أساقفة جدد ليرتفع العدد الى 135 أسقفاً، جملة أعضاء فى المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية، حيث كان العدد الاجمالى قبل رسامة اليوم 128 عضواً.

وقال القمص موسى ابراهيم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الارثوذكسية، أن البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يرأس صلاة تذكار الانبا صرابامون أسقف ورئيس دير الانبا بيشوى العامر، غداً الاثنين فيما يتم احياء الذكرى الخمسين لنياحة البابا كيرلس يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة البابا تواضروس الثانى وحضور الاباء الاساقفة ورهبان الأديرة.