شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 7-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقر سعر الذهب اليوم في مصر في ظل سلسلة من التذبذبات في أسعار الذهب العالمية وظل معدل سعر الذهب منخفضًا اليوم، متماشية مع انخفاض سعر الذهب العالمي.

وننشر تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم 7 مارس 2021 ، وقد سجلت الأسعار استقرار ملحوظ في سوق الصاغة بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب، حيث يسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 752 جنيها لجرام الذهب.

ونقدم لكم تقريرا بتحديثات أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 7-3-2021

ويشمل التقرير أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18, 14, 12) في مصر. وتحتوي أيضًا على مخطط بمعدل الانخفاض والارتفاع في أسعار الذهب اليوم في مصر وفي أيضًا تسلسل الأيام السابقة في السوق المصرية.

سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 7-3-2021

متوسط سعر الذهب اليوم بمحال الصاغة المصرية بدون مصنعية:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب عيار 24 855 إلى 863 سعر الذهب عيار 22 789 إلى 791 سعر الذهب عيار 21 750 إلى 755 سعر الذهب عيار 18 642 إلى 645 سعر الذهب عيار 14 502 إلى 503 سعر الذهب عيار 12 430 إلى 431 سعر الاونصة 26،690 إلى 26,700 سعر الجنيه الذهب 6000 إلى 6020 سعر كيلو الذهب 860،571 إلى 862،857 ملاحظة قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر تزامنًا مع الانخفاض في سعر الذهب عالميًا والذي انخفض قراب 200 دولار منذ بداية السنة.

سعر الذهب عالميًا

وقد انخفضت أسعار الذهب عالميًا لعقود الذهب الآجلة خلال الجلسة الأسيوية إلى 1706.10 بحدوث انخفاض نحو 0.57%، وانخفض سعر الذهب وذلك خلال تعاملات أمس أيضًا، كما أن تأجيل الموافقة على التحفيزات الأمريكية حتى الآن، سبب رئيسي في انخفاض سعر الذهب.

متى أشتري الذهب؟

تشتري الذهب عندما تسمع أن سعر الذهب ينخفض، وأين أسمع أن اسعار الذهب انخفضت، الجواب عندما تسمع أن الذهب انخفض في الأخبار العاجلة أو النشرات البريدية أو النشرات الاقتصادية وهناك أيضا تطبيقات للهواتف المحمولة ومن ضمنها تطبيق XE وستجد عليه أسعار الذهب بشكل لحظي ولكن بالدولار الأمريكي، وستسمع جملة الضغط السلبي مستمر وفرصة لشراء سبائك الذهب.

وعلى سبيل المثال عندما تجد أن الذهب بـ ١٨٠٠ دولار فهذا سعر الاونصة التي وزنها ٣١ ،١٠ جراما وعيار ٢٤ ولا وجود فرق كبير بين جنسية الأونصة سواء كانت سويسرية أو كولومبية أو إماراتية، فيبقى الذهب هو أمير المعادن دائما، مهما انصهر أو تشكل أو تغيرت معالمه.

كيف أشتري الذهب؟

عندما تشتري الذهب فليكن ذلك على أجزاء، بمعنى أن تشتري بجزء من الأموال من سعر اليوم وتنتظر إلى تغيير السعر فإذا انخفض السعر أكثر قم بالشراء مرة أخرى وهكذا إذا ارتفع السعر أيضًا.

هل أشتري سبيكة مغلفة أم أشتري سبيكة خام من الذهب؟

قبل جائحة كورونا كنا نفضل الدهب الخام ولكن بعد كورونا والظروف الحالية التي نعيشها وكثرة عمليات النصب والاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب نفضل سبيكة الذهب المغلفة فهي آمنة لك لعدة أسباب أهمها أنها مغلفة ستبقى نظيفة ومختومة من الجهات المختصة، وعليها رقم إصدار «سيريال» ويجب أيضًا أن تحتفظ بفاتورة الشراء، ففي هذه الحالة تستطيع ان تبيعها في أي مكان وبأي عملة.

اسعار الذهب في مصر - صورة أرشيفية

طرق الاستثمار في الذهب

أولا: تستطيع أن تدخل في منظومة التداول بــ الفوركس أي أنك تستطيع التداول عن طريق بورصة الذهب الفورية.

ثانيا: تستطيع شراء سبائك الذهب وتخزينها أيضًا أو الاحتفاظ بها في البنك أو المنزل.

ثالثا: صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب وهناك صناديق مدعومة بالذهب كثيرة منها العربية والعالمية، فأكبر صندوق على مستوى العالم هو SPDR Gold Trust Shares واختصاره GLD واذا كنت غير قادر على مجابهة شراء صندوق كامل، فتستطيع شراء حصة أو سهم في الصندوق حسب قدرتك المالية.

ولكن لماذا هناك تذبذب في اسعار الذهب وهبوطه هذه الأيام؟ والإجابة هي ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية وخروج «وارن بافينت» من سوق الذهب نهائيا، أيضًا تقبل عامة الناس اللقاحات المتوفرة للحد من انتشار جائحة كورونا في العالم، كل تلك الأسباب كفيلة بتعزيز الدولار أمام سلة العملات الأخرى.

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