83776 ألف طالب يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية والبالغ عددهم ٨٣٧٧٦ طالب وطالبة، امتحان الفصل الدراسي الأول اليوم الأحد، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وتابع الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ من خلال غرفة العمليات المركزية، مشيرًا إلى أن ٨٣٧٧٦ طالب وطالبة أدوا الامتحان اليوم متعدد التخصصات

وأكد وكيل وزارة التعليم في الإسكندرية استئناف امتحانات الصف الثاني الثانوي أعمالها، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الثانوي ٤٠٥٩١ طالب وطالبة، وأن متابعة امتحان الصف الثاني الثانوي تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثماني بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية

وقال وكيل وزارة التعليم في الإسكندرية إنه تم دخول الطلاب على منصة الامتحانات في مادة الفيزياء وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم دون حدوث أي مشاكل وبشكل منتظم.

وشدد وكيل وزارة التعليم في الإسكندرية على الالتزام بكل التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير كل التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورًا.

وأشار وكيل وزارة التعليم في الإسكندرية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا ، مؤكدًا أن أمان الطلاب له أولوية قصوى، فضلًا عن إجراء التعقيم والتطهير الدوري قبل وبعد الامتحانات، وتم التأكيد على ارتداء الطلاب والملاحظين وجميع العاملين بالمدرسة الكمامات مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية وتقليل كثافة الطلاب داخل لجان الامتحانات وتوفير المناخ الملائم والعمل على حسن سير العملية الامتحانية خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

83.7 ألف طالبة وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية وسط إجراءات احترازية (صور)

83.7 ألف طالبة وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية وسط إجراءات احترازية (صور)

83.7 ألف طالبة وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية وسط إجراءات احترازية (صور)

83.7 ألف طالبة وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية وسط إجراءات احترازية (صور)

83.7 ألف طالبة وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية وسط إجراءات احترازية (صور)

83.7 ألف طالبة وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية وسط إجراءات احترازية (صور)

83.7 ألف طالبة وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية وسط إجراءات احترازية (صور)

83.7 ألف طالبة وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية وسط إجراءات احترازية (صور)