شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يناقش الشراكة مع الوكالة الألمانية بقليوب والخصوص وشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد، اجتماعا مع وفد الوكالة الألمانية GIZ، لمناقشة عدد من المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المنحة الالمانيه للمحافظة بمبلغ 5 ملايين يورو للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية في مجالات الصحة والتعليم والبيئة ورصف الطرق.



ناقش المحافظ مقترح تطوير وتوسعة مدرسة أسماء بنت أبوبكر بمدينة قليوب بمنطقة بحري السكة الحديد لعمل مبني ملحق للمدرسة لزيادة عدد الفصول حتى 24 فصلا ليستوعب الكثافة الطلابية بالمدرسة، حيث تم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإجراء التعديلات والتوسعة اللازمة وفقا للإجراءات المتبعة. كما ناقش أعمال صيانة وإجراء بعد التعديلات في الفرغات بمدرسة الخصوص الابتدائية، موجها بسرعة أعمال الطرح وبدأ العمل بالمشروع والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.



كما ناقش أعمال تغطية الترعة البولاقية بحي غرب شبرا الخيمة بطول 265 مترا وإنشاء حديقة ومتنزه للأطفال وأماكن للانتظار والترفيه عليها كنوع من استغلال المكان والاستفادة منه وتجميله، كما يشتمل المشروع أيضا على رصف الشارع ببلاط الإنترلوك وإقامة أنشطه خفيفة عليه لتشغيل الشباب كعربات للطعام أو كافتريات.