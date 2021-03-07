سفيرة مصر بأوزباكستان تشارك في ختام «الشهر المصري» بجامعة طشقند

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة الذكري الـ29 للعلاقات المصري الأوزبكية للعلاقات بين مصر وأوزباكستان، شاركت أميرة فهمي سفيرة جمهورية مصر العربية في طشقند، في احتفالية ختام فعاليات «الشهر المصري» الذي نظمته جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية بالتعاون مع السفارة المصرية وجامعة حلوان المصرية.

وبحثت السفيرة على هامش الاحتفال مع الدكتورة جولشيرا ريكسيفا رئيسة الجامعة سبل تعزيز التعاون العلمى بين الجامعة والجامعات المصرية، ضمنت فعاليات الشهر المصري عدة محاضرات نظمتها السفارة المصرية حول تاريخ السياسة الخارجية لمصر وطبيعة تطورها، والعلاقات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف لمصر، إلى جانب عدة محاضرات افتراضية قدمها أساتذة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لطلاب قسم السياحة الذي تم إنشاؤه مؤخراً في جامعة طشقند بشأن تطور وآفاق السياحة المصرية، والبنية التحتية السياحية القائمة، ودور التراث التاريخي والثقافي في تنمية السياحة، وتأثير جائحة كورونا على السياحة.

سفير مصر بأوزباكستان تشارك في ختام فعاليات "الشهر المصري" في جامعة طشقند للدراسات الشرقية

سفير مصر بأوزباكستان تشارك في ختام فعاليات "الشهر المصري" في جامعة طشقند للدراسات الشرقية