شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتفادى أزمة تشابه الأسماء ؟.. برنامج الحق والمستحق يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثيرا ما يتسبب « تشابه الأسماء » في الوقع بالكثير من المشكلات، فأحيانا تجد أحكامًا قضائية صادرة ضدك، وأحيانًا تجد نفسك مطالب بتسديد غرامات مالية نظير مخالفات لا تعرف عنها شئ.

وضع القانون عدة إجراءات لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء التي يتعرض لها كثيرين، وحدد إجراءات معينة لإنهائها.

ويعرض برنامج الحق والمستحق المذاع على تليفزيون المصري اليوم هذه الإجراءات وفقا للقانون وكيفية التغلب عليها في خطوات سهلة ومبسطة.