محافظ الإسكندرية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان الجندي المجهول بالمنشية، وذلك بمناسبة احتفالات يوم الشهيد والمحارب القديم.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب ياسر الإسريجي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وجميع القيادات الأمنية بالمحافظة.

وشهد الاحتفال؛ عزف الموسيقى العسكرية «سلام الشهيد»، في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر جيلا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات. وقام الحضور بقراءة الفاتحة على روح الشهداء.

وأكد المحافظ أن مكتبه مفتوح لجميع أهالي الشهداء دائما، وأن لهم الأولوية في تلبية جميع طلباتهم وهذا أقل ما يمكن تقديمه ردا لجميل شهدائنا الذين ضربوا أسمى معاني التضحية للدفاع عن أرض مصر وشعبها لتظل مصر قوية صامدة والوصول بها للمكانة التي تستحقها على مر التاريخ.

بـ"موسيقى سلام الشهيد" .. محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري: الأولوية لتلبية طلبات أهالى الشهداء (صور)

بـ"موسيقى سلام الشهيد" .. محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري: الأولوية لتلبية طلبات أهالى الشهداء (صور)

بـ"موسيقى سلام الشهيد" .. محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري: الأولوية لتلبية طلبات أهالى الشهداء (صور)

بـ"موسيقى سلام الشهيد" .. محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري: الأولوية لتلبية طلبات أهالى الشهداء (صور)

بـ"موسيقى سلام الشهيد" .. محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري: الأولوية لتلبية طلبات أهالى الشهداء (صور)

بـ"موسيقى سلام الشهيد" .. محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري: الأولوية لتلبية طلبات أهالى الشهداء (صور)

بـ"موسيقى سلام الشهيد" .. محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري: الأولوية لتلبية طلبات أهالى الشهداء (صور)