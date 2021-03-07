شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات الصحة من تناول المايونيز والقشدة والفيتامينات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الصحة والسكان، روشتها للمواطنين للوقاية من السمنة، حيث أكدت على ضرورة التقليل من الأطعمة عالية الدهون، كالزبدة والسمن الصناعى والدهن واللحوم المصنعة والأجبان كاملة الدسم، واستبدالها بالدهون الصحية مع مراعاة عدم الإكثار منها كزيت الزيتون والزيت الحار والسودانى، وتناول الأسماك مرتين فى الأسبوع.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: أنه لابد من الامتناع عن تناول القشدة والمايونيز والتقليل من الأطعمة عالية الكربوهيدرات كالخبز والأرز والمكرونة والبطاطا والإكثار من شرب الماء بمعدل من 2 لـ3 لترات يوميا.

وأوضحت الوزارة، أن ممارسة الرياضة باستمرار كالمشى السريع والجرى والسباحة وتقليل الملح إلى الحد المعقول ومتابعة الوزن دوريا، أمر مهم جدا، وكذلك التركيز على تناول الخضروات والفاكهة واللحوم قليلة الدهن والدجاج منزوع الجلد والحليب خالى الدسم.

وتحرص وزارة الصحة خاصة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، على إرشاد المواطنين بضرورة البعد عن الأطعمة الجاهزة لما لها من تأثير ضار على الجسم بشكل عام وعلى الجهاز المناعى بشكل خاص والذى تحرص الوزارة دائما على حس المواطنين بضرورة الاهتمام به.

وقالت الوزارة، إن التغذية السليمة التى تحتوى على الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات التى تقوى المناعة، من أهم الطرق التى تساعدك فى التعافى من فيروس كورونا، فالتزم بها فى فترة العزل المنزلي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائى لحظة بلحظة لمنع انتشار أى من الأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



إرشادات لمكافحة السمنة











