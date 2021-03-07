شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع عدم سقوط أمطار على المحافظات حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار الصادرة عن مركز التنبؤ بالأمطار فى قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.

ويسود اليوم الطقس لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالي، معتدل على المناطق الداخلية من شمال ووسط الجمهورية ويميل للحرارة جنوبًا، ويبقى بارد الى شديد البرودة ليلًا.

كما تسود أجواء مشمسة على كافة المناطق مع رياح خفيفة الى معتدلة، تنشط نسبيًا على شمال ووسط الصعيد، كما تنشط على ساحل البحر الأحمر والخليجين حيث تميل حالة البحر هناك للاضطراب الخفيف، بينما يكون البحر المتوسط معتدلًا.

وتتشكل الشبورة صباحًا على بعض المناطق الشمالية، تصل لمستوى الضباب على المناطق الداخلية من الشمال، امتدادًا لمنطقة القناة وأجزاء من شمال ووسط سيناء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ومائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة أحيانا.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.