4 أبريل.. الحكم على متهم باختلاس 1.5 مليون جنيه بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حجز جلسة محاكمة متهم باختلاس أموال من جهة عمله بمقدار مليون ونصف، لجلسة 4 أبريل؛ للحكم.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهم بصفته موظف عمومي، وآخر سبق الحكم عليه اختلاسا أموالاً وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا مبلغ مالي مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفًا، وتسعة وستون جنيه، المملوك لجهة عملهما، والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريدها لخزينة المحكمة محل عملهما، فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها على النحو المبين بالأوراق، حال كونهما من مندوبي التحصيل، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.