محافظ الجيزة: المرحلة الحالية تتطلب القتال من الجميع لخدمة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على ضرورة العمل على خدمة المواطن على مدار الساعة، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب القتال من الجميع وأنه لا مجال للتقاعس.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر كرداسة وإمبابة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر بحضور نائبي المحافظ والسكرتير العام ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المعنية.

وثمن راشد الجهود المبذولة من قبل الدولة للارتقاء بالريف المصري من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات والتي يأتي على رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ويعد نقلة حضارية وطفرة حقيقية نحو الحفاظ على موارد الدولة المائية والارتقاء بالمظهر الجمالي للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وشدد محافظ الجيزة على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ضرورة سير العمل للأمام، مؤكدا على عدم امتلاك رفاهية الوقت فالمرحلة الحالية تتطلب القتال من الجميع.

واستمع المحافظ، لطلبات النواب بنطاق دوائرهم في مختلف القطاعات، موجها الأجهزة المعنية بضرورة الرد على الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب خلال موعد أقصاه 72 ساعة.

وقال راشد إنه يجري تدعيم المستشفيات المختلفة بالاحتياجات اللازمة من الأطباء بكافة التخصصات ومواجهة النقص العددي للأطباء بالوحدات الصحية بقرى مركز منشأة القناطر وتوفير كافة المعدات والمستلزمات الطبية.

وأشار المحافظ إلى قرب الانتهاء من محطة مياه الصرف الصحي بالصفيرة بأوسيم، مشددا على سرعة إجراء العمل التجريبي وبدء العمل الفعلي بها فور الانتهاء.

كما وجه راشد، مديرية التربية والتعليم بسد النقص بالمدارس التي تعاني نقصا بأعداد المدرسين ببعض المواد الدراسية.

وأضاف المحافظ أنه اتساقا مع اتجاه الدولة نحو التنمية المستدامة فإنه يجري العمل على إحلال جميع اللمبات الصوديوم بلمبات ليد موفرة لتحسين مستوى الإنارة بمختلف القطاعات.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن وهيئة النظافة بتحرير محاضر فورية للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات في الشوارع والترع.

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