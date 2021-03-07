وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال العام يبحثان ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة بعض الملفات المشتركة فيما بين الوزارتين.

وقال سعفان إن هذا اللقاء جاء في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية التواصل بشكل دوري بين الوزارات ، لبحث الرؤية المستقبلية للحكومة وتذليل كل العقبات التي تواجه العمل المشترك فيما بينها.

في مستهل اللقاء رحب وزير القوى العاملة بوزير قطاع الأعمال العام والوفد المرافق له ، مؤكدا ضرورة الاهتمام بشؤون العمل والعمال فى مختلف القطاعات ، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي وتحقيق رؤية مصر 2030.

واقترح الوزير تشكيل فريق عمل من الوزارتين ، لدراسة وبحث الأمور المشتركة فيما بينها، والبت في أي ملف يهم العمل من كافة الجوانب، ووضع الرؤى المستقبلية الجديدة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

حضر اللقاء إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، وعمرو حزين مستشار وزير قطاع الأعمال العام، ورضا العربي مسئول مالي بمكتب الوزير.​