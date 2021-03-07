وزير القوى العاملة يتابع التفتيش على 64515 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، متابعة التفتيش على 64 ألفا و515 مصنعا وشركة خلال الشهور الـ 11 الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت متابعة الوزير لحظيًا من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، للإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 64 ألفا و 515 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 8145 منشأة، والمنيا 6290، وسوهاج 4991، والقليوبية 3882، ودمياط 3673، والشرقية 3640، والبحيرة 3589، والغربية 2965، والقاهرة 2220، وكفرالشيخ 2043، والجيزة 1918، والأقصر1906، والدقهلية 1896، وأسيوط 1895، والإسماعيلية 1868، وبورسعيد 1854، ومرسى مطروح 1849، والمنوفية 1705، وبني سويف 1458.

وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات الإسكندرية بـ 1318 منشأة، ثم جنوب سيناء 1284، والوادي الجديد 1120، والبحر الأحمر 899، وأسوان 807، والفيوم 711، والسويس 589 منشأة.

وأظهرت التقارير، أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة، على ضرورة التعامل مع أية مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

وتابع سعفان الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأية تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين​