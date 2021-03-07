شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء طلاب الصف الثانى الثانوى من امتحاني التاريخ والفيزياء في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى طلاب الصف الثانى الثانوى، بمدارس الأقصر، اليوم من امتحان التاريخ والفيزياء والذى جاء في متناول الطلاب، مع شكوى من وجود عدد من النقاط الصعبة .

أوضح طلاب أن الامتحان جاء به بعض النقاط الصعبة، لكنه في مجمله سهل، وتمكنوا من حله بالإضافة أنه لم تواجههم أي مشكلات تقنية أثناء أداء الامتحان.

اطمأن محمد السيد، وكيل وزارة الفترة والتعليم، على سير الامتحانات الإلكترونية في المدارس الـ ٣٣ إلكترونيا، بمدارس المحافظة، مؤكدا عدم وجود أي معوقات أو مشكلات بنظام الامتحان أو الاتصال بمنصة الامتحان.

وأضاف أنه يتم توفير الجو المناسب للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الطلاب، وشدد على اتباع القواعد المنظمة للامتحانات داخل اللجان وتطبيق القانون بحزم في حالة مخالفة التعليمات، مؤكدا تواجد أخصائي التطوير التكنولوجي أثناء الامتحان لحل أي مشكلات تتعلق بالدخول على منصة الامتحان وحلها فورا.

ومن ناحية أخرى لم تتلق غرفة عمليات التربية والتعليم بالأقصر، أي شكاوى من الطلاب حول الأسئلة، أو منصة الامتحان، بجانب أن الامتحانات جاءت مناسبة لجميع الطلاب.