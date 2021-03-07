شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشرح طقس رسامة الأساقفة الجدد قبل «وضع اليد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية مقتضبة شرح فيها كيفية إقامة طقس رسامة الاساقفة الجدد، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد.

وقال البابا: «نبدأ طقس السيامة وتكون سيامة الأب الأسقف بعد قراءة الإبركسيس وهو سفر أعمال الرسل ويعتبر الآباء الأساقفة هم خلفاء الرسل في أحمالهم ومسؤولياتهم، يرسم الكاهن بعد صلاة الصلح لأنه المصلي والذي ينادي: (تصالحوا مع الله) كقول بولس الرسول، ومن المناسب أن يقرأ الأسقف سفر أعمال الرسل قبل أن يمارس مسؤوليته، السفر الذي يحكي جهاد الآباء الرسل وأعمالهم في الكرازة والرعاية والخدمة ويرسل له الله من خلال هذا السفر رسائل ليبدأ خدمته بداية صحيحة.

وأضاف: «سوف نبدأ الطقس حيث يجلس الآباء السبعة أمام المذبح، ونبدأ الصلوات ويشترك فيها كل الآباء المطارنة والأساقفة الموجودين، ثم يضع بعض المطارنة والأساقفة أيديهم على كتف الآباء السبعة، ثم تبدأ سيامة كل أب بمسؤولياته باسمه الجديد ويلبس لبس الكهنوت الجديد، ثم صلوات الشكر ويشترك فيها كل الآباء الموجودين. تابعوا الطقس لأنه طقس جميل ولا يكرر وكل خطوة فيه لها معاني وكل صلاة لها معني كبيرة في عملية السيامة».

وبدأت في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد قراءة الإبركسيس، صلوات السيامة الأسقفية لسبعة من الآباء الرهبان، ونودي الآباء السبعة، أمس خلال صلاة العشية، أساقفة على دير وإيبارشيتين وأربع مسؤوليات أساقفة عموم، حيث بدأت الصلوات خلال قداس اليوم الأحد بدخول السبعة المدعوين، محاطين بعدد من أحبار الكنيسة إلى أمام الهيكل، حيث توضع عليهم اليد ويُمنحون درجة الأسقفية.

البابا تواضروس يشرح طقس رسامة الأساقفة الجدد قبل "وضع اليد": أنتم خلفاء الرسل (صور)

البابا تواضروس يشرح طقس رسامة الأساقفة الجدد قبل "وضع اليد": أنتم خلفاء الرسل (صور)

البابا تواضروس يشرح طقس رسامة الأساقفة الجدد قبل "وضع اليد": أنتم خلفاء الرسل (صور)

البابا تواضروس يشرح طقس رسامة الأساقفة الجدد قبل "وضع اليد": أنتم خلفاء الرسل (صور)