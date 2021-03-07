شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم في شمال سيناء يتفقد لجان الصف الثالث الإعدادي في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، الأحد، يرافقه مصطفى محمد، رئيس مركز ومدينة رفح، امتحانات الصف الثالث الإعدادي في لجان إدارة رفح التعليمية في العريش.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء على تخصيص مدرستين بالعريش ومدرسة بالشيخ زويد لأداء طلبة الصف الثالث الإعدادي برفح الامتحانات فيها، مشيرًا إلى توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلبة الامتحان في مختلف لجان رفح.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء إلى أن نسبة حضور الطلبة للامتحان عالية جدًا، وأن الورقة الامتحانية مناسبة، وأن أسئلة الامتحان واضحة وفي مستوى الطالب المتوسط، وتضم عددًا من الأسئلة في مختلف المواد الدراسية الأساسية، عبارة عن اختيار من متعدد.