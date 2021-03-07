شكرا لقرائتكم خبر عن علمائنا ساهموا بـ23.5%.. رئيس جامعة القاهرة يستعرض إنتاج مصر من أبحاث فيروس كورونا دوليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الأحد، تقريرًا حول إنجازات باحثي جامعة القاهرة وجهود الفريق البحثي لمكافحة فيروس كورونا المستجد والذي شكّله رئيس الجامعة في وقت مبكر من العام الماضي، لمتابعة كل الدراسات العالمية حول كوفيد 19 بالإضافة إلى العمل على الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، في إطار دور علماء الجامعة لمواجهة جائحة كورونا وتتبع التسلسل الجيني للفيروس.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن عدد الأبحاث المنشورة دوليًا حتى مارس 2021 وصل 219 بحثًا علميًا بنسبة 23.5% من إجمالي إنتاج مصر من الأبحاث المنشورة وعددها 930 بحثًا، مشيرًا إلى أن تتبع الفيروس وتطوره عن طريق تعيين شفرته الوراثية قام علماء جامعة القاهرة بتتبع 222 من الچينومات غير المتكررة وهو العدد الأكبر والأكثر تنوعًا على مستوى المؤسسات البحثية المصرية حيث أجرت كل المؤسسات نحو 165 من الجينومات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن عدد الدراسات السريرية المسجلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وصل 40 دراسة وذلك بنسبة 22.5% من إجمالي إنتاج مصر من الدراسات السريرية، من بينه 10 دراسات تمت تنفيذها، مشيرًا إلى أن علماء جامعة القاهرة يتابعون عن كثب كل ما ينشر عن تطوير التعامل مع المرضى ويطبقونه في تجارب سريرية، كما يواصل علماء النمذجة الحاسوبية التوصل إلى أفضل المستحضرات الكيميائية والصيدلية التي قد تمنع تفشي هذا الوباء وما يستجد من أوبئة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة على أن خطة جامعة القاهرة في مواجهة جائحة كورونا تركزت على أهمية المتابعة مع النظرة المستقبلية للاستعداد لما سيأتي وليس مجرد التصدي قصير المدى للأزمة، موضحًا أن جامعة القاهرة اليوم بكل كلياتها المعنية (الطب والصيدلة والعلوم ومعهد الأورام والحاسبات والمعلومات) أكثر جاهزية للتعامل مع أي زيادة تطرأ في عدد الحالات.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن الجامعة انتهت من المرحلة الأولى من معمل الأمان الحيوي في كليّة الصيدلة حيث تم تأسيس معمل كامل في كليّة الصيدلة بالاستعانة بمركز التميّز التابع لوزارة الإنتاج الحربي وتمت أعمال الإنشاءات وتأسيس المعمل بأحدث المواد المقاومة للعدوى والحريق، مشيرًا إلى أن المعمل أصبح حاليًا مجهز لإمكانية إجراء البحوث الخاصة بالزراعة البكتيرية والڤيروسية الآمنة بوحدة أمان حيوي من أحدث طراز.