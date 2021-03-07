شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا وضع 107 من الأساقفة أياديهم على أكتاف 7 أباء بكاتدرائية العاصمة الإدارية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية صلوات قداس أحد الرفاع، والذي تجرى خلاله سيامة سبعة من الآباء الرهبان في درجة الأسقفي، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني.

ومن مراسم طقوس رسامة الأساقفة في الكنيسة القبطية الارثوذكسية، هو وضع الأساقفة القدامي من اعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية وعددهم 107 مطران واسقف من الحاضرين، أياديهم على اكتاف الأباء الاساقفة الجدد وعددهم 7 أساقفة بينهم اسقفين جديدين للمنيا.

كانت صلوات عشية السيامة أقيمت مساء أمس السبت بالكاتدرائية ذاتها، حيث تم رشم البرنس الخاص بكل أسقف من الأساقفة الجدد. وقدم قداسة البابا الآباء الرهبان ملقيًا الضوء على مسيرة كل واحد منهم، معلنًا عن أسمائهم الأسقفية الجديدة.

وكا جرت صلوات طقس المناداة على اثنين من أساقفة العموم، لتجليسهما، امس السبت، وهما نيافة الأنبا مكاريوس الذي أصبح أسقفًا لإيبارشية المنيا وتوابعها والأنبا ساويرس الذي أصبح رئيسًا لديري القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة.