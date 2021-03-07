شكرا لقرائتكم خبر عن من 20 إلى 40 دقيقة .. السكة الحديد تعلن متوسط تأخير القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السكة الحديد أن متوسط تأخيرات القطارات، اليوم الأحد، تراوح ما بين ٢٠ و٤٠ دقيقة على الخطوط الرئيسية والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد.

وأوضحت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات جاء كالتالي:-

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٢٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة: خط

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة