شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير ميدان البساتين في الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوسعة الأرصفة بمحيط ميدان البساتين بمدينة الخارجة، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة ومنع التكدس.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم لأعمال التطوير والتوسعة بالميدان، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، حيث وجه بتطوير واجهة جمعية الشبان المسلمين حتى تتماشي مع أعمال التطوير التي تتم بالميدان الحيوي.