شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية في الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، دعم مدرسة ناصر الإعدادية بمبلغ 5 آلاف جنيه لتنجيل ملاعبها الرياضية، خلال تفقده اليوم عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمدارس الخارجة، يرافقه الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، للتأكد من انتظام سير الامتحانات دون أي عقبات.

اطمأن المحافظ على توافر كافة المستلزمات لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان ومراعاة المسافات البينية بينهم، وخلال لقائه مع الطلاب أكد المحافظ على منح مكافآت مالية للطلاب المتفوقين تشجيعا وتحفيزا لهم.

الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954

يبلغ عدد طلاب الصف الثالث بالمرحلة الإعدادية الذين يؤدون الامتحانات اليوم 4738 طالبا وطالبة موزعين على 121 لجنة بمراكز المحافظة.