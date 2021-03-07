شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتفقد ميادين وأسواق العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية في شوارع وسط مدينة العريش وبعض المناطق ومرافق الخدمات بالعريش، والتقى بعدد من المواطنين، لمتابعة مظاهر الحياة والوقوف على توافر متطلبات الحياة اليومية للمواطنين، واطمأن على تيسير حركة المرور في المدينة، مشددًا على استمرار توافر احتياجات المواطنين ودعم مرافق الخدمات المقدمة لهم وإزالة أي شكاوى أولًا بأول، وكذا قيام شركة النظافة بالتنسيق مع مجلس المدينة في نقل المخلفات والقمامة بانتظام.

كما تفقد عمليات التطوير الجارية بمدينة العريش، وأكد على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات الجارية في مواعيدها المحددة تيسيرًا للحركة، مع إلزام المقاولين بإعادة الشىء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بين العاملين في جميع الأعمال لمواجهة جائحة كورونا.

اطمأن المحافظ على توافر كافة احتياجات المواطنين من مواد غذائية وسلع استهلاكية في الأسواق، واستمرار المخابز وكافة المرافق الخدمية في العمل بانتظام لتوفير الاحتياجات، مشددًا على استمرار متابعة مرافق الخدمات في خدمة المواطنين.