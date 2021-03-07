شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يلتقي تجار العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عددا من التجار في سوق الموقف الجديد، حيث طالبهم بالاستعداد للانتقال إلى سوق الجملة الجديد والمطور الجارى إقامته في منطقة غرب العريش، والذى يضم كافة المرافق والخدمات اللازمة، حيث أوشك على الانتهاء لافتتاحه في إبريل المقبل.

وأشار المحافظ إلى أن سوق الجملة الجديد بالعريش من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على أرض سيناء، وتعد نقلة نوعية في المحافظة، فقد تم تصميمها لتكون على أحدث طراز وتجهيزها وتزويدها بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة، وهو صورة حضارية للمحافظة مثل سوق العبور.

وأعلن المحافظ عن تحديد الفئات الرئيسية المستفيدة من السوق والحصول على محلات بها، منهم كأولوية أولى أصحاب المحلات في سوق الجملة القديمة وممن لديهم محلات تجارية في منطقة الموقف الجديد، والذين ليست لهم أماكن لممارسة النشاط التجارى، إلى جانب تجار الموز أصحاب الثلاجات، وعدم إقصاء أي تاجر يمارس المهنة عن الاستفادة من السوق الجديدة والعمل بها.

وأشار إلى تخصيص عدد من المحلات داخل السوق الجديدة لتوزيعها على صغار التجار، بخلاف المحلات الأخرى والمعارض المخصصة لتجار الجملة، بهدف منع الاحتكار، مؤكدا أن السوق الجديدة ليس هدفها الربح، فهى قطاع خدمى لخدمة التجار والمستهلكين، وأنه تم تشكيل مجلس إدارة للسوق يضم كلا من رئيس مجلس مدينة العريش ومديرى التموين والزراعة والصحة والطب البيطرى وممثلى الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك، وسيكون مجلس المدينة صاحب الحق في تشغيلها واستخراج الرخص ومزاولة النشاط بها وسيتم إعداد كراسة شروط لتأجير وحداتها ومحلاتها التجارية بنظام المزاد العلنى الفردى أو للشركاء.

وأضاف أن السوق تقع على مساحة 60 ألف متر مسطح بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى (العريش- القنطرة )، وتعد امتدادا عمرانيا لمدينة العريش، منوها إلى وجود أراض محيطة لإضافة أية توسعات مستقبلية، وأنه تم إعداد لائحة داخلية للسوق قابلة للتعديل والإضافة بآراء التجار ومجلس الإدارة، كما تم تزويدها بأحدث نظام إلكترونى لعدم التدخل البشرى، إلى جانب المرافق الخدمية الداخلية والخارجية اللازمة للسوق من طرق وشبكات مياه وصرف صحى وكهرباء وتسلم المنشآت الداخلية كاملة التشطيب، علاوة على المرافق الأخرى والتى تشمل موقفا للسيارات ومحاور مرورية لسهولة دخول وخروج السيارات من وإلى السوق دون تكدس أو زحام، إلى جانب المبانى الخدمية والمعارض والأسوار وميزان البيسكول ومصنع الثلج لخدمة السوق وثلاجات تبريد وتجميد وغرف للأمن والدفاع المدنى (الإطفاء) ونقطتى شرطة وإسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها: مكتب شهر عقارى، مكتب تأمينات، مكتب تموين، مبنى خدمات إدارى، بنوك، وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق، بوابة رئيسية وأخرى فرعية، ساحتا انتظار للسيارات، وأسوار خارجية.