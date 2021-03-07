شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 104 آلاف طالب خلال امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الأحد، طلاب الشهادة الاعدادية، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم الانتهاء من استعدادات استقبال طلاب الشهادة الاعدادية، لأداء امتحانات نصف العام، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء فيروس كورونا.

وأضاف الرشيدي أنه تم تجهيز 812 مدرسة، لاستقبال 103 آلاف و746 طالبا وطالبة، من العدوة شمالا، حتى دير مواس جنوبا، لأداء الامتحانات.