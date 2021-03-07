شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صلوات قداس تجليس وسيامة 9 أساقفة بكاتدرائية العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت منذ قليل صلوات قداس تجليس وسيامة الآباء الأساقفة الجدد بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت مراسم الرسامة بدأت عصر أمس السبت، بصلوات العشية، برئاسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي اعلن تجليس اثنين من أساقفة العموم وسيامة سبعة من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية.

وشهدت الكاتدرائية استقبال وفود من أقباط محافظة المنيا، منذ الخامسة من صباح اليوم، للمشاركة في حضور صلوات الرسامة لـ 3 اساقفة بعد قرار البابا بتقسيم مطرانية المنيا وأبوقرقاص، لثلاث مطرانيات.

والأبوان الأسقفان هما:

- نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام، والذي سيتم تجليسه على كرسي إيبارشية المنيا وتوابعها.

- نيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام، والذي سيتم تجليسه على ديري القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة.



أما الآباء الرهبان الذين ستتم سيامتهم، هم:

- الراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوي، أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

- الراهب القمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفًا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها.

- الراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا وتوابعها.

- الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي أسقفًا عامًا لأفريقيا.

- الراهب القمص سيداروس الصموئيلي أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عزبة النخل.

- الراهب القمص زوسيما المحرقي أسقفًا عامًا لأسيا.

- الراهب القس مارتيروس آفا مينا أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عين شمس والمطرية