شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة رأس سدر يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من متنزه حديقة الطفل في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المحاسب على إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر في جنوب سيناء يرافقه عماد مدير، مدير إدارة التجميل، نسب التنفيذ الخاصة بالمرحلة الثالثة من متنزه حديقة الطفل.

وشدد رئيس مدينة رأس سدر في جنوب سيناء على الانتهاء منها وفقا للمواعيد المحددة، مشددًا على مراعاة المنظر الحضاري بما يناسب المدينة كأحد المقاصد السياحية.

وأكد مدير إدارة التجميل في مدينة رأس سدر في جنوب سيناء أن المتنزه يتم تنفيذه كمتنفس لأهالي المدينة، ويأتي في إطار استغلال الأماكن غير المستغلة، وذلك برفع كفاءتها وتطويرها بما يتناسب مع المظهر الجمالي.