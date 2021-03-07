شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية: الامتحان المجمع سهل وانتهينا من الإجابة فى ساعة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من الامتحان المجمع متعدد التخصصات فى مواد اللغة الإنجليزية واللغة العربية والدراسات والعلوم والرياضيات، حيث أشاد طلاب مدرسة الجيزة الإعدادية للبنين بسهولة الأسئلة، موضحين أن الإجابة عنها استغرق ساعة واحدة فقط حيث تم الإجابة عن 35 سؤالاً.

كما أشاد الطلاب بتجربة الامتحان المجمع كأول مرة يتم الامتحان فيه، متابعين: "الأسئلة أخف وواضحة ومباشرة ولم تحتوى على أسئلة مقالية، مطالبين بالإبقاء عليها وتطبيقها بشكل مستمر".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية بحيث لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسى الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثاني، وأن الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول أو حصل على 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى فى المواد التى تسببت فى ذلك، ويحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التى سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسى الثانى فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ما يتردد بشأن اعتبار امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب مضافا للمجموع الكلى غير صحيح، وأن الطالب يحاسب فقط على مجموع الترم الثانى ويكون من 280 درجة.