شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: امتحان الإعدادية بدأ بجميع لجان المحافظة دون معوقات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء امتحانات الترم الاول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 - 2021 بمدرستى البهية البرهانية الإعدادية بالسيدة زينب وقصر الدوبارة بشارع قصر العينى بجاردن سيتى للاطمئنان على سير الامتحانات دون أى عقبات، حيث يؤدى 174760 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية "العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع" فى 1343 مدرسة.

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أى معوقات، مضيفاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز 14 طالبا وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم.

وأشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة، وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم .

والامتحان الذى يؤديه الطلاب اليوم هو امتحان مجمع فى منهج الفصل الدراسى الأول لمواد الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة العربية، والعلوم، واللغة العربية، فى امتحان واحد مدة الإجابة المسموح بها للطالب فيه ساعتين ولا يضاف للمجموع، ولكن يجب اجتيازه وبه نجاح ورسوب، واجتياز الطالب للامتحان المجمع شرط أساسى حتى يستطيع أن يؤدى امتحان نهاية العام الدراسى .

وفى حالة عدم اجتياز الطالب خلال الامتحان المجمع، أو حصول هذا الطالب على مجموع 50 % أو أكثر فى ورقة الامتحان، ولكنه حصل على أقل من 25% فى مادة من أصل الخمس مواد يجب عليه أن يؤدى امتحان آخر تكميلى فى المواد التى حصل فيها على مجموع منخفض ليسمح له بأداء امتحان الترم الثانى .

ولن يتم إضافة درجات هذا الامتحان المجمع للمجموع النهائى للطالب، والمجموع بالكامل لطالب الشهادة الإعدادية سيتم تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى الذى سيتم التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية .