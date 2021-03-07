شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تنظم سلسلة ندوات عن نظم تكليف الأطباء بالزمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على التأمين الصحى الشامل، عقد سلسلة من الندوات التعريفية عن نظام تكليف الأطباء بالزمالة المصرية للعاملين بالمنشآت الصحية للهيئة، وكذلك تنظيم العديد من الزيارات الميدانية للمجلس العلمى للزمالة إلى المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.

يأتى ذلك فى إطار تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والزمالة المصرية باعتبارها أهم ركن فى استدامة التعليم الطبى بالمنظومة الصحية المصرية، وبهدف اعتماد جميع الأقسام الطبية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة كمراكز تدريب زمالة معتمدة، بما يسهم فى استيعاب أكبر قدر من الفرص التدريبية لمتدربى الزمالة المصرية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.

وأشارت الهيئة، إلى انعقاد أول ندوة تعريفية، اليوم، عن نظام تكليف الأطباء بالزمالة المصرية، واستهدفت الندوة منسقى التدريب ومديرى الموارد البشرية ومديرى المستشفيات ورؤساء الأقسام الطبية ومديرى الجودة بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وكذلك منسقى الزمالة بالمحافظات المختلفة.

وأضافت الهيئة، أن الندوة تناولت التعريف بنظام تكليف الأطباء الجديد بالزمالة المصرية، وشرح آلية التعاون بين الزمالة المصرية والهيئة العامة للرعاية الصحية، ومتطلبات اعتماد الأقسام الطبية بالمستشفيات وكذلك المراكز والوحدات الصحية وكيفية استيفائها، بالإضافة إلى متطلبات اعتماد المدربين وكيفية استيفائها.

وأوضحت الهيئة، أنه تم عمل أول زيارة ميدانية، اليوم، لمديرى إدارة الجودة والاعتماد بالزمالة المصرية ومسئولى التدريب وأخصائيو الجودة بالزمالة المصرية إلى بعض المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد لتقييم جاهزية المنشآت ومتابعة الإجراءات التنفيذية لاعتماد المنشآت كمراكز تدريب معتمدة للزمالة المصرية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة من كافة القطاعات المعنية بالشأن الصحي، مشيرًا إلى أن بناء النجاحات واستمرارها لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق التكامل والاندماج بين القطاعات ذات الصلة اتساقًا مع استراتيجية مصر 2030، وكذلك اتساقًا مع مبدأ الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم خدمة صحية ذات جودة شاملة قائمة على التطوير والتدريب المستمر للعنصر البشرى باعتباره أهم مورد لدى الهيئة لتقديم الخدمة الصحية المميزة للمنتفعين.