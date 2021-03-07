شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنشر قرار الإذن لـ43 شخصا بالحصول على الجنسية الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية، بالإذن لـ43 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة، قرار بإبعاد سهيلة سهيل كريدية "لبنانية الجنسية"، وعزمى حسن حسين العمايرة "فلسطيني الجنسية" خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وجاء في الجريدة رد الجنسية المصرية لـشخصًا 12 مدرج أسمائهم في الكشف التالي: