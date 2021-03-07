شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط تخصص 15مليون جنيه لإحلال وتجديد محطة مياه أبوتيج المرشحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إنه تم انتهاء أعمال الاحلال والتجديد لمحطة مياه أبوتيج المرشحة، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 500 ل/ث لتغذى المحطة مدينة أبوتيج بالكامل وجميع القري التابعة لها، لتخدم حوالى 500 ألف مواطن.

وأوضح أن الشركة خصصت من خطتها السنوية مبلغ 15 مليون جنيها لتنفيذ أعمال الاحلال والتجديد بمروقات ومرشحات محطة أبوتيج المرشحة وأحواض الترسيب ومحابس الضغط العالي ومحابس صالة المواسير وعدد (8) فلاتر لتحسين جودة المياه المنتجة.

وأضاف أنه جارى عمل إحلال وتجديد لعدد 4 مروق بمحطات نزلة عبد اللاه المرشحة، و٢ مروق بمحطة مياه منفلوط، وتحديث منظومات معالجة مياه الروبة، وميكنة أنظمة التشغيل داخل المحطات.