يبدأ اليوم.. خريطة تسليم شقق سكن مصر في حدائق أكتوبر بالتواريخ وأرقام العمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - ​يبدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، اليوم الأحد، في تسليم 1128 وحدة سكنية (47 عمارة) بمشروع سكن مصر، بمدينة حدائق أكتوبر، ويستمر التسليم حتى 11 أبريل المقبل.

وقال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه بالنسبة للموقع الأول بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، فسيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 192 و73، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 193 و10، يوم الاثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 194 و67، يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 195 و163 يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 196 و197 يوم الاثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 205 و198 يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الاثنين 5/4/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 164 و69 يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 199 و71 يوم الاثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 20 و200 يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 206 و201 يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 165 و77 يوم الاثنين 1/4/2021، ووحدات العمارات أرقام 21 و202 و207 يوم الثلاثاء 2/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع.

وفيما يتعلق بوحدات سكن مصر بالموقع الثاني، أوضح رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 118 و104، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 119 و105 يوم الاثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 121 و106 يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 107 و103 يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 108 و122 يوم الاثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 127 و123 يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الاثنين 5/4/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 128 و124 يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 109 و114 يوم الاثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 111 و101 يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال: "سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 125 و113 يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 112 و126 يوم الاثنين 1/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 11/4/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

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