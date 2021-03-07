شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء رد الجنسية المصرية لـ 12 شخص والموافقة على تجنيس 22 مواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، رد الجنسية المصرية إلى 12 شخص من بينهم شخص من مواليد المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

وعرضت الجريدة الرسمية بيان بقائمة بأسماء طالبي رد الجنسية المصرية، من 7 محافظات منهم 3 من محافظة القاهرة.

كما نشرت الجريدة الرسمية موافقة وزارة الداخلية على السماح 22 مواطن مصري بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، أكثرهم تجنسوا بالجنسية الأمريكية يليها الكندية ثم الهولندية والإيطالية.