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بالأسماء رد الجنسية المصرية لـ 12 شخص والموافقة على تجنيس 22 مواطن

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أسامة المهدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، رد الجنسية المصرية إلى 12 شخص من بينهم شخص من مواليد المملكة العربية ، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

وعرضت الجريدة الرسمية بيان بقائمة بأسماء طالبي رد الجنسية المصرية، من 7 محافظات منهم 3 من محافظة القاهرة.

كما نشرت الجريدة الرسمية موافقة وزارة الداخلية على السماح 22 مواطن مصري بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، أكثرهم تجنسوا بالجنسية الأمريكية يليها الكندية ثم الهولندية والإيطالية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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